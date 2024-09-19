В Феодосии прокуратура добивается проведения капремонта водовода и напорного коллектора

В Феодосии прокуратура в суде добивается проведения капитального ремонта водовода и напорного коллектора. Водовод и напорный коллектор по улице Челнокова в городе Феодосии вследствие изношенности функционирует ненадлежащим образом.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о понуждении государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» и профильного министерства республики принять меры к проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, — сообщили в прокуратуре.
Рассмотрение иска находится под контролем надзорного ведомства.
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С тегами: прокуратура Крыма