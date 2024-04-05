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В Феодосии прокуратура требует отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны

В Феодосии прокуратура требует отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Памятники в Крыму 14:13 05.04.2024

Прокуратура Феодосии провела проверку исполнения требований законодательства при содержании объектов культурного наследия. Обследованием памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, установлено, что на них имеются частичные нарушения, в том числе растрескивание и отслоение окрасочного слоя, фрагментарное разрушение облицовочного материала.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура в адрес главы местной администрации внесла представление, которое находится на рассмотрении. Проведение ремонтных и восстановительных работ взято под контроль в прокуратуре Республики, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Феодосии.

 

 

 

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