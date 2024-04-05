В Феодосии прокуратура требует отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны

Прокуратура Феодосии провела проверку исполнения требований законодательства при содержании объектов культурного наследия. Обследованием памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, установлено, что на них имеются частичные нарушения, в том числе растрескивание и отслоение окрасочного слоя, фрагментарное разрушение облицовочного материала.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура в адрес главы местной администрации внесла представление, которое находится на рассмотрении. Проведение ремонтных и восстановительных работ взято под контроль в прокуратуре Республики, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: прокуратура Феодосии.