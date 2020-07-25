В Феодосии проводят проверку по факту нападения неустановленного лица на сотрудника администрации

24 июля в Феодосии произошел неприятный инцидент. Во время осуществления мониторинга и выявления нарушений правил благоустройства, при исполнении служебных обязанностей сотруднику управления муниципального контроля был причинен вред здоровью неустановленным лицом.

По факту происшествия на место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время устанавливается личность нападавшего и его причастность к деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении которого ведется административное производство по ст. 6.1 Закона Республики Крым № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Также устанавливается причастность к преступлению организации-землепользователя, допустившей незаконное размещение нестационарного торгового объекта, — сообщили в администрации Феодосии.

Полиция проводит проверку. Уточняется, что речь идет о несанкционированной торговле в районе пляжа.