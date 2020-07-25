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В Феодосии проводят проверку по факту нападения неустановленного лица на сотрудника администрации
Фото: feo.rk.gov.ru

В Феодосии проводят проверку по факту нападения неустановленного лица на сотрудника администрации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 17:42 25.07.2020

24 июля в Феодосии произошел неприятный инцидент. Во время  осуществления мониторинга и выявления нарушений правил благоустройства, при исполнении служебных обязанностей сотруднику управления муниципального контроля  был причинен вред здоровью неустановленным лицом.

По факту происшествия на место происшествия была вызвана полиция. В настоящее время устанавливается личность нападавшего и его причастность к деятельности хозяйствующего субъекта, в отношении которого ведется административное производство по ст. 6.1 Закона Республики Крым  № 117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Также устанавливается причастность к преступлению организации-землепользователя, допустившей незаконное размещение нестационарного торгового объекта, — сообщили в администрации Феодосии.

Полиция проводит проверку. Уточняется, что речь идет о несанкционированной торговле в районе пляжа.

В Феодосии проводят проверку по факту нападения неустановленного лица на сотрудника администрации

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