В Феодосии работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:54 05.11.2025

В пятницу, 7 ноября, с 10 до 16 часов в Феодосии на площади у кинотеатра «Крым» будет развернут мобильный пункт, где желающие смогут подать заявку на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ.

Здесь можно будет получить консультацию о возможности поступления на контрактную службу, о гарантиях и льготах военнослужащим.

Также здесь будут представлены некоторые образцы оружия, которое сегодня используется армией России, в том числе в зоне специальной военной операции.  Любой желающий может ознакомиться с представленными образцами.

В пункте отбора можно получить исчерпывающую информацию о службе в армии. Также здесь подробно рассказывают, как присоединиться к СВОим. Для этого нужно обратиться с заявлением в пункт отбора или военкомат. Заявление также можно подать в электронном виде на специальном сайте Министерства обороны России службапоконтракту.рф  или на портале Госуслуг.

Более подробную информацию о службе по контракту, выплатах и льготах, положенных военнослужащим, можно получить сегодня, в мобильном пункте отбора, до 16.00 или позвонить по номеру специальной «горячей линии» – 117.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 11

