В Феодосии работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

В пятницу, 7 ноября, с 10 до 16 часов в Феодосии на площади у кинотеатра «Крым» будет развернут мобильный пункт, где желающие смогут подать заявку на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ.
Здесь можно будет получить консультацию о возможности поступления на контрактную службу, о гарантиях и льготах военнослужащим.
Также здесь будут представлены некоторые образцы оружия, которое сегодня используется армией России, в том числе в зоне специальной военной операции. Любой желающий может ознакомиться с представленными образцами.
В пункте отбора можно получить исчерпывающую информацию о службе в армии. Также здесь подробно рассказывают, как присоединиться к СВОим. Для этого нужно обратиться с заявлением в пункт отбора или военкомат. Заявление также можно подать в электронном виде на специальном сайте Министерства обороны России службапоконтракту.рф или на портале Госуслуг.
Более подробную информацию о службе по контракту, выплатах и льготах, положенных военнослужащим, можно получить сегодня, в мобильном пункте отбора, до 16.00 или позвонить по номеру специальной «горячей линии» – 117.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
