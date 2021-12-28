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В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 28.12.2021

В Феодосии 27 декабря захоронили останки воинов Крымского фронта, найденных поисковыми отрядами в ходе «Вахты памяти». Церемония прошла на городском кладбище. В ней приняли участие Глава администрации города Феодосии Андрей Лебедев, представители военкомата, члены феодосийского поискового отряда «Ак-Монай», священнослужители.

В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

У нас всех есть уникальная возможность быть сопричастными к трагическим событиям тех грозных лет, еще раз вспомнить бессмертный подвиг участников Керченско-Феодосийской десантной операции и ожесточенных боев Крымского фронта. Особенно это важно подрастающему поколению, для которых война – это далёкая история. Они должны знать, кто ценой своей жизни спас Отечество от фашистского порабощения. Любая война заканчивается тогда, когда будет захоронен последний солдат. Бессмертен подвиг нашего народа, выстоявшего в страшной войне и завоевавшего Великую Победу! Залогом бессмертия является наша память. А дань памяти павшим — это реальные дела, — сказал Андрей Лебедев.

В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

Он поблагодарил всех, кто принимает участие в «Вахтах памяти» и помогает вернуть из небытия имена героев, еще на шаг приближая миг окончания самой кровопролитной войны 20 столетия.

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В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

27 декабря после проведенной панихиды со всеми воинскими почестями были захоронены останки 12 бойцов. К сожалению, их имена так и остались неизвестными.

В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

Фото: администрация Симферополя.

В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

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