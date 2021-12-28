В Феодосии с почестями захоронили останки неизвестных солдат Великой Отечественной войны

В Феодосии 27 декабря захоронили останки воинов Крымского фронта, найденных поисковыми отрядами в ходе «Вахты памяти». Церемония прошла на городском кладбище. В ней приняли участие Глава администрации города Феодосии Андрей Лебедев, представители военкомата, члены феодосийского поискового отряда «Ак-Монай», священнослужители.

У нас всех есть уникальная возможность быть сопричастными к трагическим событиям тех грозных лет, еще раз вспомнить бессмертный подвиг участников Керченско-Феодосийской десантной операции и ожесточенных боев Крымского фронта. Особенно это важно подрастающему поколению, для которых война – это далёкая история. Они должны знать, кто ценой своей жизни спас Отечество от фашистского порабощения. Любая война заканчивается тогда, когда будет захоронен последний солдат. Бессмертен подвиг нашего народа, выстоявшего в страшной войне и завоевавшего Великую Победу! Залогом бессмертия является наша память. А дань памяти павшим — это реальные дела, — сказал Андрей Лебедев.

Он поблагодарил всех, кто принимает участие в «Вахтах памяти» и помогает вернуть из небытия имена героев, еще на шаг приближая миг окончания самой кровопролитной войны 20 столетия.

27 декабря после проведенной панихиды со всеми воинскими почестями были захоронены останки 12 бойцов. К сожалению, их имена так и остались неизвестными.

Фото: администрация Симферополя.

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