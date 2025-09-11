В Феодосии снесли самовольно размещенные нестационарные объекты

В Феодосии двое предпринимателей, не имея соответствующих разрешительных документов, разместили нестационарные объекты: теневые навесы и три бунгало, на территории летней площадки берегоукрепительного сооружения, находящегося в собственности государства. На данные нарушения отреагировала администрация города, обратившись с исками в суд. Согласно вынесенным судебным решениям ответчикам было предписано снести самовольно размещенные нестационарные объекты. Решения суда предприниматели выполнять не стали. В результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Феодосии Главного управления возбудил в отношении должников исполнительные производства. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудника органов принудительного исполнения.

Принимая данный факт во внимание, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на совершение регистрационных действий с подлежащими сносу объектами и временно ограничил феодосийцев в праве выезда за пределы России. Также за несвоевременное выполнение решений суда судебный пристав-исполнитель отделения вынес постановления о взыскании с должников исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей с каждого. Кроме того, предприниматели неоднократно были привлечены к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера с назначением им административного наказания в виде административных штрафов. Но и после этого граждане не сделали должных выводов.

В дальнейшем судебный пристав-исполнитель отделения предложил взыскателю реализовать право на самостоятельное исполнение требований исполнительного документа неимущественного характера. Взыскатель воспользовался данным правом, прибегнув к услугам третьей стороны — одной из строительных фирм города. Впоследствии под контролем судебного пристава отделения, в присутствии должников и взыскателя, понятых и сотрудников полиции, строительная фирма приступила к сносу самовольно размещенных нестационарных объектов. По прошествии нескольких дней летняя площадка берегоукрепительного сооружения была освобождена. После чего сотрудник органов принудительного исполнения составил акты об исполнении решений суда. Затраченные взыскателем денежные средства по оплате специалистов строительной фирмы будут взысканы с должников в принудительном порядке.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 93