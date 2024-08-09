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В Феодосии Юрий Гоцанюк обошёл ряд многоквартирных домов, проинспектировал работу ЖКХ и транспорта
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Феодосии Юрий Гоцанюк обошёл ряд многоквартирных домов, проинспектировал работу ЖКХ и транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 09.08.2024

Объезд Феодосии Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк совершает вместе с главой администрации города Игорем Ткаченко. Результаты поездки:

Есть вопросы к качеству работы коммунальных служб и управляющих компаний. Необходим комплексный подход по решению проблем санитарной очистки города – обрезке сухостоев, покосу травы, занижению газонов. Особое внимание следует уделить содержанию и ямочному ремонту дорог, освещению улиц в темное время суток, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, по итогу будет формирован перечень конкретных задач, которые должны быть решены в установленные сроки.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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