В Феодосии Юрий Гоцанюк обошёл ряд многоквартирных домов, проинспектировал работу ЖКХ и транспорта

Объезд Феодосии Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк совершает вместе с главой администрации города Игорем Ткаченко. Результаты поездки:
Есть вопросы к качеству работы коммунальных служб и управляющих компаний. Необходим комплексный подход по решению проблем санитарной очистки города – обрезке сухостоев, покосу травы, занижению газонов. Особое внимание следует уделить содержанию и ямочному ремонту дорог, освещению улиц в темное время суток, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, по итогу будет формирован перечень конкретных задач, которые должны быть решены в установленные сроки.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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