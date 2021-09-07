В Феодосийской бухте началась очередная фаза разминирования затонувшего судна «Жан Жорес»

В Феодосийской бухте начались работы по поднятию и уничтожению взрывоопасных предметов с затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес». Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав вошли 44 человека личного состава, 7 единиц спецтехики и 7 плавсредств, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный катер Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым КС-951 «Дмитрий Михайлик».

Работы по поиску, подъему и обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся на глубине 18 метров и сопряжены с высоким риском. Именно поэтому подготовительному этапу уделяется повышенное внимание. В настоящее время уже проведён мониторинг состояния теплохода, ведутся подготовительные работы для безопасного подъёма и уничтожения боеприпасов. При этом особое внимание уделено безопасности судоводителей. В период проведения работ силами Центра ГИМС Главного управления будет осуществляться постоянное патрулирование акватории для ограничения захода судов в опасную зону. В период проведения работ силами Центра ГИМС Главного управления будет осуществляться постоянное патрулирование акватории для ограничения захода судов в опасную зону, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В прошлом году с теплохода «Жан Жорес» было поднято и уничтожено 41 172 боеприпаса. Среди них — фугасные и осколочные авиационные бомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Кроме того, во время грунторазмывочных работ в разломе четвертого трюма группа водолазов извлекала из-под ящиков с патронами человеческие останки. Уже на поверхности при помощи баннера с анатомически точным изображением скелета специалисты определили, что останки принадлежат двум бойцам Красной Армии. Позже их перезахоронили в братской могиле на феодосийском кладбище.

В этом году работы по разминированию продлятся до 15 октября. Если позволят погодные условия первые боеприпасы со дна Чёрного моря будут подняты уже в конце сентября.