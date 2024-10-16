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В Феодосийском округе подвели итоги межрегионального турнира «Кубок Киммерии 2024»
фото: пресс-служба администрации Феодосии

В Феодосийском округе подвели итоги межрегионального турнира «Кубок Киммерии 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:59 16.10.2024

В Щебетовском доме культуры состоялся межрегиональный бойцовский турнир в дисциплинах Gi, NoGi и Кэмпо-ММА. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 клубов Ставропольского края, Евпатории, Судака, Щёлкино, Керчи, Севастополя, Ленино и Феодосии.

В командном зачёте почётное 1-е место заняли феодосийцы – команда «КЭМПО Крым». Серебряным призёром стал клуб «Доброта» из Судака, бронзовым – клуб «Керчь спорт» (г. Керчь). На 4-м месте феодосийцы – клуб «Драконы Феодосии», 5-е место заняла команда «Богатырь» (пгт Ленино).

Лучшими борцами среди детей стали Максим Мишуров из Феодосии и Иван Зарубин из Судака.

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Феодосиец Вик Тор из команды «КЭМПО Крым» получил чемпионский пояс и стал лучшим борцом во взрослой категории.

Также спортсменам были присвоены разряды.

  • 1-й разряд получили Иван Ершов («КЭМПО Крым»), Иван Зарубин и Кирилл Зарубин («Доброта») и Евгений Цымарман («Керчь Спорт»).
  • 2-й разряд: Данила Демьяненко («Доброта») и Хайрулла Тимаев («Атлант»).
  • 3-й разряд: Александр Гедзюк («Драконы Феодосии») и Ярослав Плотников («КЭМПО Крым»).

В Феодосийском округе подвели итоги межрегионального турнира «Кубок Киммерии 2024»

источник: пресс-служба администрации Феодосии

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