В феврале на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 67 тысяч вызовов

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 29 февраля 2024 года на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило 67 811 вызовов. Из них в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 852 вызова, в полицию на «102» – 5 539 вызовов, на номер «101» переадресовано 619 вызовов, а на номер «104» — 428 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 358 вызовов. Кроме того, 3 099 раз была оказана онлайн-консультация, а 277 звонков стали следствием детских шалостей. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС», — 113.

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».