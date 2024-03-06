В феврале на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило более 67 тысяч вызовов

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев сообщил, что с 1 по 29 февраля 2024 года на единый номер экстренных вызовов «112» в Крыму поступило 67 811 вызовов. Из них в «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 852 вызова, в полицию на «102» – 5 539 вызовов, на номер «101» переадресовано 619 вызовов, а на номер «104» — 428 вызовов, переведено на ЕДДС – 2 358 вызовов. Кроме того, 3 099 раз была оказана онлайн-консультация, а 277 звонков стали следствием детских шалостей. Количество вызовов, поступивших на «ЭРА-ГЛОНАСС», — 113.
В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:
- пожарной охраны;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
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С тегами: МЧС России в Крыму