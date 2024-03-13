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В филиале Центра крови в Ялте выбрали победителей донорской акции «Весна. Спасибо за любовь»
фото: пресс-служба администрации Ялты

В филиале Центра крови в Ялте выбрали победителей донорской акции «Весна. Спасибо за любовь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 13.03.2024

Акция, приуроченная к Международному женскому дню, проходила 6, 7, 11 марта и объединила в стремлении совершить доброе дело 52 жителя города.

Организаторами мероприятия традиционно выступили: ГБУЗ РК «Центр крови», Управление культуры Администрации города Ялта и Ялтинская централизованная клубная система. Социальным партнёром выступил отель Mriya Resort.

Подводя итоги, Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский поблагодарил медицинский персонал учреждение за важную, жизненно необходимую работу, напомнив, что целью акции является привлечение внимания к донорству, пополнение запаса крови и поощрение доноров, которые совершают благое дело.

12 марта были определены победители праздничной весенней лотереи. Иванна Дмитриевна Павлюкова, Наталья Александровна Четырина и Татьяна Николаевна Дудка проведут с семьями чудесный день в одном из лучших отелей Крыма.

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Глава муниципального образования не просто выбрал счастливых обладательниц семейного сертификата на четыре персоны на День мечты от отеля Mriya Resort & SPA,  но и пообщался  с победительницами  по телефону.

Спасибо всем неравнодушным ялтинцам, что не остаются в стороне, регулярно сдают донорскую кровь и спасают человеческие жизни, — резюмировал Константин Шимановский.

Присоединиться к  Донорскому движению Ялты и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») можно по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие имеющие желание помогать людям и не имеющие противопоказаний по здоровью. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

источник: Ялтинский городской совет 

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