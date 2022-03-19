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В ФСБ заявили о возможности дрейфа в Черном море установленных украинскими военными якорных мин
Иллюстративное фото: pikabu.ru

В ФСБ заявили о возможности дрейфа в Черном море установленных украинскими военными якорных мин 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 19.03.2022

Причем… в сторону Босфора.

Мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

После начала проведения Российской Федерацией специальной военной операции украинские военные установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный (около 420 мин устаревших типов якорной мины) и якорных речных мин, произведенных в первой половине XX века. Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин, — сообщили в ФСБ.

То, что штормом оборвало некоторые минрепы свидетельствует и видео взрыва одной из таких мин на пляже в Одессе (читать и смотреть — ЗДЕСЬ).

Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, — отметили в ЦОС ФСБ.

С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение № 116 от 18 марта 2022 года.

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В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины «в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза«. В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.


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