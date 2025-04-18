В г. Саки полицейские задержали нетрезвого водителя: протаранил витрину кафе и чужой автомобиль

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя. За рулем находился 34-летний симферополец, временно проживающий в доме у моря. Как пояснили очевидцы произошедшего, накануне вечером, находясь в кафе, мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а после того как его поведение стало вызывающим, буйного посетителя попросили покинуть заведение. Мужчина подтвердил рассказ свидетелей, добавив, что его разозлило такое обращение, и он из мести, сев за руль своего авто, взял на «таран» кафе и стоявшую рядом машину, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении правонарушителя сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Также составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения), что влечет лишение водительских прав на срок до двух лет.

Правонарушитель арестован. Его автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Материальный ущерб, нанесенный владельцам кафе и поврежденной машины, устанавливается, проводится проверка.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым