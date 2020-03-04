В Гагаринском районе Севастополя идут дорожные работы — общественники «оперативно отслеживают»

В Севастополе состоялась инспекционная поездка специалистов отдела технического контроля «Севастопольский Автодор» и активистов регионального отделения движения ОНФ, в ходе которой специалисты и общественники оценили качество проводимых подрядчиком ремонтных работ в Гагаринском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С первого года реализации нацпроекта активисты ОНФ помогают следить за ходом ремонта, инициируют и участвуют в выездных проверках. На текущей неделе совместный контроль дорожных работ проведен на ул. Молодых строителей, проезде ул. Косарева – ул. Молодых строителей, проезде ул. Бориса Михайлова-ул. Героев Бреста. На всех участках общей протяженностью 2 км. предусмотрена замена бордюров, ремонт тротуаров, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По результатам проверки объектов участники общественного контроля и специалисты ГБУ «Севастопольский Автодор» высказали замечания по организации строительно-монтажных работ: складирование строительных материалов, наличие у всех дорожных рабочих спецодежды, брендирование техники, ограждение мест производства работ.

Подрядной организации указана необходимость быстрого устранения замечаний по итогам совместной проверки. В скором времени мы проведем повторный мониторинг. Хочется отметить, что контакт с Севавтодором и подрядчиками имеется. Возможность исправления замечаний отслеживается и контролируется. В целом, мы действуем в рамках одной команды, что позволяет оперативно отслеживать качество выполнения работ. Будем продолжать работу, выявлять нарушения. Кроме того, в этом году мы просим предоставлять фотоотчёты «до» и «после» устранения замечаний. Это дополнительно мотивирует подрядчиков выполнять работы быстро и качественно, — заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Максим Мишин.

По мнению начальника отдела технического контроля ГБУ «Севастопольский Автодор» Игоря Секерцыша, общественный контроль – важная часть нацпроекта. Цель – повысить качество дорожных работ и успешно реализовать программу ремонта, результаты которой должны ощутить в первую очередь жители Севастополя. Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе будет отремонтировано 93 автомобильные дороги протяженностью свыше 63 км. Общая стоимость работ составит порядка 870 млн. рублей.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя