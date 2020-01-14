В Гагаринском районе Севастополя затеяли ещё одну стройку — возводят оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Гагаринском районе Севастополя строят на улице Гавена, 6-А. По проекту: на первом этаже нового спортивного объекта оборудуют тренажерный зал для общей физической подготовки, а на втором – зал для занятий борьбой.

Сейчас ведется подготовка строительной площадки и установка временного ограждения. Подрядчики приступили к демонтажу старых зданий. Вместимость спортивных залов составит порядка 70 человек. На каждом этаже запроектированы санузлы, в том числе приспособленные для людей с инвалидностью. Территория комплекса будет благоустроена, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

В Правительстве Севастополя отмечают: вопрос необходимости строительства в городе новых спортивных комплексов севастопольцы часто озвучивали в социальных сетях. До конца 2024 года впланируется строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, два из которых будут открытого типа. На сегодняшний день два комплекса находятся в стадии строительно-монтажных работ.