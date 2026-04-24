В Гагаринском районе Севастополя устанавливают новые торговые павильоны по единым архитектурным стандартам

Очередной торговый павильон, выполненный в современном стиле в полном соответствии с новыми типовыми архитектурными решениями, установили в микрорайоне Бухта Казачья. Объект стал седьмым в рамках реализации постановления Правительства Севастополя, направленного на системное приведение всех нестационарных торговых объектов (НТО) к единым требованиям.

Новые типовые решения регламентируют все ключевые параметры внешнего вида торговых точек: архитектурные формы, используемые материалы и цветовые решения. Такой подход призван сохранить исторический облик города и создать гармоничную, эстетически выверенную городскую среду.

Сегодня специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проверили новый объект в районе дома 54 по улице Казачья.

В прошлом году заключены соглашения о продлении договоров на размещение НТО до 2030 года. Подписано порядка 850 дополнительных соглашений. В зависимости от зоны размещения предпринимателям предложено три варианта дизайна павильонов: исторический, балаклавский, современный. Каждый новый павильон перед установкой проходит обязательное согласование внешнего вида в департаменте архитектуры и градостроительства. На сегодняшний день процедуру согласования уже прошли 250 эскизных проектов. Размещение объекта допускается исключительно после получения положительного заключения ведомства — это гарантирует, что торговая точка органично впишется в окружающую застройку, — рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.

В течение последнего года департамент сельского хозяйства провел серию информационных встреч с предпринимателями для разъяснения новых требований и демонстрации образцов эскизов. Все заинтересованные стороны получили официальные разъяснения от специалистов ведомства.

Работа по обновлению нестационарной торговой инфраструктуры продолжается. В планах — модернизация порядка тысячи нестационарных торговых объектов нового образца во всех районах города, что станет важным шагом в формировании единого архитектурного кода Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 8