Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | В галерее Крымского ТЮЗа открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»
актуально в республике
В галерее ского ТЮЗа открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

В галерее Крымского ТЮЗа открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 20:24 05.12.2023

В новой экспозиции представлены лучшие фотоснимки года.

В галерее «Ха-Ра-Шо!» Крымского государственного театра юного зрителя открылась отчетная выставка фотоклуба «Евпатория».

В галерее Крымского ТЮза открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

В новой экспозиции представлены лучшие фотоснимки года, созданные фотографами клуба. Это работы, которые не выставлялись ранее, в жанре пейзаж, портрет, макро и другие.

В галерее Крымского ТЮза открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

По словам создателя клуба Владимира Бочковского, количество проведенных выставок давно перешагнуло за сотню. Первая выставка была организована в этой же галерее 16 лет назад. Клуб «Евпатория» проводит выставки коллаборации с крымскими и материковыми фотографами.

В галерее Крымского ТЮза открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

Увидеть отчетную выставку можно до 18 декабря. Вход в галерею свободный.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выставки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.