В галерее Крымского ТЮза открыта отчетная выставка фотоклуба «Евпатория»

В новой экспозиции представлены лучшие фотоснимки года.

В галерее «Ха-Ра-Шо!» Крымского государственного театра юного зрителя открылась отчетная выставка фотоклуба «Евпатория».

В новой экспозиции представлены лучшие фотоснимки года, созданные фотографами клуба. Это работы, которые не выставлялись ранее, в жанре пейзаж, портрет, макро и другие.

По словам создателя клуба Владимира Бочковского, количество проведенных выставок давно перешагнуло за сотню. Первая выставка была организована в этой же галерее 16 лет назад. Клуб «Евпатория» проводит выставки коллаборации с крымскими и материковыми фотографами.

Увидеть отчетную выставку можно до 18 декабря. Вход в галерею свободный.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.