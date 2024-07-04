В ГБУ РК «Спортивная школа № 6» пришла очередная партия спортивного инвентаря

Закупка спортивного оборудования в 2024 году проводилась для отделений дзюдо и бокса на общую сумму 0,46 млн руб. Оборудование передано тренерам — преподавателя для осуществления учебно-тренировочного процесса воспитанников отделения дзюдо г. Ялта (65 спортсменов) и отделения бокса г. Красноперекопск (38 спортсменов).

Для подготовки спортсменов высокого класса закуплено: свободностояшая напольная стойка для размещения боксерского мешка, гиперэкстензия DFC Z003, полусфера «BOSU» GB-503 с эспандерами и с насосом, гонг-таймер электронный с метрономом, гиря виниловая (8 кг, 16 кг, 24 кг, 32 кг), стойки для приседаний SR-50TA, стойка для хранения гантелей (3 уровня), канат для лазания (D40 мм, 5 м) PROFI-FIT, канат тренировочный для кросс-тренинга (D38 мм,12 м) PROFI-FIT, беговая дорожка DFC SENTRA T123B, подушка Г-образная «Апперкот» (40*70*40*20 см), подушка Полусфера (60см*40см*27 см), боксерский мешок серия «Master» тент (наполнитель резиновая крошка) (60 кг), гриф олимпийский прямой хромированный от 86 до 315 кг REBE, замок для грифа D50 мм со стопором 19 (1 шт) диски АНТАТ 25кг, 20кг, 15кг, 10кг, 5кг, 2,5 кг.

В «Спортивной школе № 6» работает 26 тренеров-преподавателей, из них штатных тренеров-преподавателей – 22 чел., по совместительству – 4 тренера-преподавателя. Административно-управленческого персонала 6 человек.

Занятия проводятся по семи видам спорта: отделение бокса, отделение городошного спорта, отделение дзюдо, отделение скалолазания, отделение сумо, отделение танцевального спорта, отделение футбола. В настоящее время в школе учебно-тренировочная работа проводится в 64 группах.

Тренеры-преподаватели работают по городам Крыма: Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Красноперекопск, Симферополь, Черноморский, Ялта. В состав сборной команды Республики Крым входят: бокс – 5 человек, городошный спорт – 17 чел., дзюдо – 9 чел., скалолазание – 20 чел., сумо – 24 чел.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)