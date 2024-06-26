В ГД внесён законопроект о назначении 18 марта Днем воссоединения Крыма с Россией

Законопроект об установлении 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией внесен в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Отмечает также, что этот же документ устраняет противоречия в датировании исторических событий, которые возникли при переходе с Юлианского на Григорианский календарь. Дата Ледового побоища с 18 апреля заменяется на 5 апреля, Куликовской битвы — с 21 сентября на 8 сентября, Полтавского сражения — с 10 июля на 8 июля, Бородинской битвы — с 8 сентября на 7 сентября.

Изменения поддержали Российская Академия наук и Российское военно-историческое общество. Обновленные даты уже вошли в учебники истории, — рассказали в партии.

Референдум по вопросу воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на фоне государственного переворота на Украине был проведен 16 марта 2014 года. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.