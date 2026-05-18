В генуэзской крепости Судака отметят выставкой 640-летие башни консула Астагвера — представят копии картин

Более 50 копий картин, в том числе работы Александра Бенуа, посвященные Судаку и Крыму, представят на выставке к 640-летнему юбилею башни Фредерико Астагвера — одного из консулов генуэзской крепости в этом крымском городе. Об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец.

Сегодня мы отмечаем юбилей башни одного из консулов Солдайи, а именно так назывался Судак в то время, которой исполнилось 640 лет. На территории нашей крепости именных башен, которые возводились консулами и имеют четкую датировку, немного. Одна из них носит имя Фредерико Астагвера. Она единственная из дошедших до нас припортовых башен крепости и имеет личный паспорт — геральдическую плиту, установленную при закладке, — сообщила она.

По словам Емец, к юбилею будут выставлены копии картин русских и советских художников, на которых запечатлена башня Астагвера, сама Судакская крепость. Известно, что Александр Николаевич Бенуа посвятил ряд своих работ именно Судаку, когда находился здесь в 1915 году. Его акварели «Судак», «Генуэзская крепость ночью», «Долина с видом на гору св. Георгий», «Вид на Генуэзскую крепость и Сокол», «Вид на Меганом» и другие коллекции находятся в Государственном Русском музее.

Башня Фредерико Астагвера доминировала над портовой частью города и защищала ее c северной стороны. Башня четырехстенная, трехэтажная, высотой 16,4 м, сохранилась строительная закладная плита c именем консула Федериго (Фpeдepикo) Acтaгyэppa (Acтaгвepa): «1386 года в восемнадцатый день мая, эта постройка сооружена во время правления отличного мужа Фредерико Астагвера, достопочтимого консула Солдайи». Она относится к объектам культурного наследия федерального значения.

О крепости

Генуэзская крепость в Судаке является одним из символов Крымского полуострова и популярным туристическим объектом. Ежегодно ее посещают более 400 тыс. человек. Крепость лучше всего сохранилась до наших времен из генуэзских укреплений в Крыму. Она часто использовалась для съемок кинокартин.

Крепость построили предположительно в VII веке нашей эры, и в Средние века, примерно до 1475 года — момента османского нашествия, она использовалась как опорный форпост генуэзских колоний в северном Причерноморье.

источник: ТАСС

