В ГИБДД подготовили изменения в действующие Правила дорожного движения

За что начнут штрафовать водителей уже в следующем году.

Как пишет «КоммерсантЪ» , уже весной следующего года инспекторы получат право штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. В рамках нового приложения к Правилам дорожного движения (ПДД), с проектом которых ознакомился “Ъ”, ГИБДД планирует существенно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В этот перечень войдут и мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере и отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков.

Отмечается, что большинство новых запретов взяты из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года.

В частности, штраф 500 рублей будет налагаться на водителя, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь—август) либо в летнюю резину — зимой (декабрь—февраль). Отметим, временной диапазон запретов может быть изменен по решению региональных властей. Штраф сможет применяться и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой (с декабря по февраль; период также может быть изменен) при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения. Данный запрет будет вводиться по решению властей каждого региона.

Основанием для штрафа в размере 500 рублей станут и отсутствующие или неработающие фароочистители (многие водители отключают их для уменьшения расхода незамерзающей жидкости) и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в РФ и ввозимых машин. Уже сейчас ст. 12.5 КоАП позволяет наказывать граждан, не поменявших перегоревшую лампу в фаре, а также использующих нештатные газоразрядные (ксеноновые) или светодиодные лампы (они популярны, так как светят ярче обычных). Установка их в обычные фары приводит к ослеплению встречных водителей, так как световой пучок формируется неправильно. Из-за расплывчатых формулировок в действующем документе возникают споры между сотрудниками ГИБДД и водителями — новый документ детализирует требования. Кроме того, теперь закрепляется запрет и на использование пленок на стеклах фар — ряд автовладельцев клеят их для защиты стекол от камней.

Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие «предметов», закрывающих обзор. По данным “Ъ”, речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Но если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет нарушением.

Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера (при выходе из строя датчика или низком уровне технологической жидкости, например), будут еще одним основанием для протокола. Другой новый запрет — установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно). Также запрещено будет эксплуатировать машину, один из бамперов которой деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

На данный момент проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при Правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины». Предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.

Запреты нового перечня от ГИБДД (могут вступить в силу с 1 марта 2022 года)

Раздел Точная формулировка Устройства освещения и световой сигнализации Устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, для фар, имеющих источники света со световым потоком более 2000 люмен, предусмотренные эксплуатационной документацией либо установленные при внесении изменений в конструкцию транспортного средства неисправны или отсутствуют Габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме При включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, не соответствует предусмотренному изготовителем в эксплуатационной документации Обзорность транспортного средства Стекла и противосолнечные козырьки, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Колеса и шины Транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август) Транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль) Шины с шипами противоскольжения в случае их применения установлены не на все колеса транспортного средства Удерживающие системы пассивной безопасности Подголовники, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют Подушки безопасности, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, неисправны. Исправность подушек безопасности определяется с помощью соответствующего светового индикатора Двигатель Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем не соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система некомплектна и неисправна, а также имеются коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики Прочие элементы конструкции На транспортные средства категорий M1 и N1 установлены конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Допускаются конструкции, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации и (или) прошедшие оценку соответствия, а также металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления Допущены деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий M и N, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм Комплектность транспортных средств Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3 не укомплектованы цепями противоскольжения в зимний период (декабрь, январь, февраль), при условии отсутствия зимних шин. Допускается не комплектовать транспортное средство категории M3 цепями в случае, если их использование на этом транспортном средстве невозможно в связи с особенностями его конструкции. Данное требование применяется по решению органов исполнительной власти субъектов РФ. Сроки, определяющие зимний период, могут быть изменены