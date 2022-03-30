В Главном управлении МЧС России по городу Севастополю — соревнования по ликвидации последствий ДТП

Практически ежедневно в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступают сообщения о дорожно-транспортных происшествиях и именно пожарно-спасательные подразделения прибывают на место аварии первыми.

От профессионализма, слаженности действий и быстроте реагирования зачастую зависят человеческие жизни. С начала 2022 года сотрудники МЧС России 72 раза выезжали по сигналу тревоги, чтобы помочь гражданам, попавшим в ДТП. Для того, чтобы повышать профессиональное мастерство спасателей, совершенствовать навыки, укреплять волевые качества личного состава, в севастопольском чрезвычайном ведомстве ежегодно проводят командные соревнования по выполнению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Всего за победу соперничали восемь команд.

По тематическому замыслу соревнований, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир получили травмы и не могли самостоятельно покинуть автомобиль. Участникам команд предстояло буквально за секунды оценить условную аварийную ситуацию и провести мероприятия по деблокировке условных пострадавших: при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента демонтировать двери, срезать крышу автомобиля, извлечь из салона водителей и пассажиров, оказать им первую медицинскую помощь.

По результатам упорной борьбы на втором этапе региональных соревнований определён победитель: аварийно-спасательная часть Специализированного отряда Главного управления. Команда представит город Севастополь на соревнованиях Южного федерального округа.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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