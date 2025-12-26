В главный финансовый документ республики Крым внесли изменения на 2025-2027 годы

Она уточнила, что основные параметры бюджета текущего года сложились следующим образом: общий объём доходов уменьшился на 279,6 млн руб., составив 254,4 млрд руб., общий объём расходов уменьшился на 915,1 млн руб., составив 270 млрд руб., дефицит бюджета сократился на 635,5 млн руб., составив 15,6 млрд руб.

Вице-премьер отметила, что изменение общего объема доходов республиканского бюджета на 2025 год обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов на 1,6 млрд руб. до уровня 119,9 млрд руб. и сокращением безвозмездных поступлений на 1,9 млрд руб. до уровня 134,5 млрд руб.

Дефицит бюджета-2025 полностью покрывается остатками бюджетных средств на начало текущего года в сумме 11,8 млрд руб., средствами от продажи акций в сумме 3,3 млрд руб., бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы РФ на общую сумму в 421 млн руб.

В 2026-2027 годах законопроектом предусмотрено сокращение общего объема доходов республиканского бюджета на 1,3 млрд руб. и на 272,2 млн руб. соответственно. Расходная часть бюджета на 2026 год сокращена на 1 млрд руб., на 2027 год увеличена на 458,7 млн руб. Дефицит республиканского бюджета предусматривается увеличить в 2026-2027 годах на 286,7 млн руб. и на 730,9 млн руб. соответственно. В составе доходной части республиканского бюджета в 2026-2027 годах объем налоговых и неналоговых доходов не изменился, безвозмездные поступления планируется сократить на 1,3 млрд руб. и на 272,2 млн руб. соответственно. Основной объем сокращения приходится на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым и города федерального значения Севастополя 1,8 млрд руб. и 539,9 млн руб. соответственно.

Подробности изменений в бюджет республики Крым 2025-2027 в презентации.

Сегодня были уточнены параметры бюджета на 2025-2027 годы с целью приведения в соответствие всех доходных и расходных показателей, а также для наиболее эффективного завершения текущего финансового года. Законопроект в установленном порядке был согласован с Минфином Российской Федерации, — прокомментировала по итогам мероприятия Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК