В Госдуме заявили, что армия и флот России способны защитить Крым от провокаций США

Сил Черноморского флота и крымской группировки войск достаточно для обеспечения безопасности региона в случае провокаций со стороны Украины и США. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе, — сказал Красов «Интерфаксу» .

Военные эксперты подтверждают: Черноморская группировка Вооруженных сил РФ готова к отражению любых угроз.

США могут вынашивать и такие планы – пойти на обострение с Россией, вплоть до военного столкновения, но наша Черноморская группировка способна отбить всякое желание помогать Украине. Для наших военных это будет не чем иным, как возможностью отработать навыки в реальности. Пусть экипажи американских кораблей знают: для нас они – учебные цели и в случае развития событий по конфронтационному сценарию эта группировка будет уничтожена, — сказал в интервью РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Эксперт подчеркнул, что любые передвижения кораблей ВМС США и их союзников по НАТО отслеживаются Россией ещё с захода в Средиземное море.

Мы отслеживаем их ещё в Средиземном море, и Чёрное море нами отработано до кабельтова – нанесено на всех планшетах. Если кто-то будет угрожать оттуда России или, не дай бог, решится нанести по нам удар, будет сразу ликвидирован. Максимум, что американцы могут сделать, так это просто дразнить Москву, создавая видимость поддержки Киева, что в конечном счёте будет вредным и для самой украинской стороны, — отметил Ненашев.