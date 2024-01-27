В Госдуму внесли проект о расширении освобождения от пошлин наследников военнослужащих

Группа депутатов и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении от госпошлин при оформлении наследства наследников погибших либо умерших до истечения года после увольнения со службы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел или Росгвардии. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ.

При оформлении наследства наследники несут расходы на оплату нотариальных услуг, а также при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от наследодателя наследникам — расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью.

Действующее законодательство предусматривает освобождение наследников наследодателей — сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, военнослужащих ВС РФ, погибших на службе ибо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства.

Законопроект предлагает освободить таких наследников также от оплаты госпошлины за регистрацию в органах Росреестра сделки перехода права собственности на объекты недвижимости наследодателя к наследникам на основании свидетельств о праве на наследство.

источник: ТАСС