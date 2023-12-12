В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

В честь 30-й годовщины принятия Конституции РФ председатель Госсовета РК Владимир Константинов вручил государственные награды и знаки отличия крымчанам, внесшим значительный вклад в развитие Республики.

По словам главы регионального парламента, именно у крымчан в деле конституционного строительства свой уникальный опыт.

Почти четверть века нам пришлось противостоять украинскому правовому нигилизму, всё это время мы пытались легальными методами защитить нашу региональную идентичность, свою русскость — всё то, за что официальный Киев так ненавидел Крым. В ходе этой борьбы была сознана Конституция Крыма 1992 года — зрелый и полноценный документ, наверное, именно поэтому Киев его «скасувал».

В 1998 году мы разработали новый Основной Закон республики, опираясь на который, вели борьбу за сохранение своей автономии. Эта борьба логично привела нас к Крымской весне и возвращению в Россию. Подчеркну — в строгом соответствии с положениями нашей республиканской Конституции 1998 года.

Крымчан отличает высокая правовая культура и политическая мудрость. Мы видели, к чему приводит легкомысленное отношение к законности и правопорядку. Вернувшись в Россию, мы перестроились под её нормативные акты и стандарты, а потому — мы их знаем, может быть, лучше всех в России, — отметил Константинов.