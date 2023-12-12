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В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:44 12.12.2023

В честь 30-й годовщины принятия Конституции РФ председатель Госсовета РК Владимир Константинов вручил государственные награды и знаки отличия крымчанам, внесшим значительный вклад в развитие Республики.

В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

По словам главы регионального парламента, именно у крымчан в деле конституционного строительства свой уникальный опыт.

В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

Почти четверть века нам пришлось противостоять украинскому правовому нигилизму, всё это время мы пытались легальными методами защитить нашу региональную идентичность, свою русскость — всё то, за что официальный Киев так ненавидел Крым. В ходе этой борьбы была сознана Конституция Крыма 1992 года — зрелый и полноценный документ, наверное, именно поэтому Киев его «скасувал». 

В 1998 году мы разработали новый Основной Закон республики, опираясь на который, вели борьбу за сохранение своей автономии. Эта борьба логично привела нас к Крымской весне и возвращению в Россию. Подчеркну — в строгом соответствии с положениями нашей республиканской Конституции 1998 года.

Крымчан отличает высокая правовая культура и политическая мудрость. Мы видели, к чему приводит легкомысленное отношение к законности и правопорядку. Вернувшись в Россию, мы перестроились под её нормативные акты и стандарты, а потому — мы их знаем, может быть, лучше всех в России, — отметил Константинов.

В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

Он подчеркнул, что в ходе всенародного волеизъявления в 2014 году крымчане дали обязательство жить по российской Конституции.

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В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

Наша Конституция — для России и её граждан. Она не должна быть похожа на какой-то аналогичный документ из чужой правовой практики. Кстати, именно поэтому Основной Закон не может окостенеть, он должен меняться — когда того требует жизнь. Это происходит и с нашей российской Конституцией, в которую недавно внесены существенные поправки — выверенные многолетней политико-правовой практикой и поддержанные на всенародном голосовании.

Но не только так преобразуется наша российская Конституция. Напомню, что крымчане вписали в неё свою строку — когда вошли в состав Федерации в качестве двух новых субъектов: Республики Крым и города Севастополя. Вслед за нами свои автографы в главном законе страны оставили Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Уверен, вскоре в ней отметятся и другие регионы исторической России, последующие нашим путём, — подчеркнул глава крымского парламента.

В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан В Госсовете Республики в честь Дня Конституции наградили самых достойных и активных крымчан

Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.

 

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