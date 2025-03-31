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В Госсовете РК считают: вывески на латинице в Крыму фактически являются незаконными
иллюстрация: pxhere.com

В Госсовете РК считают: вывески на латинице в Крыму фактически являются незаконными

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:59 31.03.2025

На сегодняшний день в республике действует Постановление Совета Министров Республики Крым № 405 от 21 октября 2014 года «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым»,  в котором указано, что все вывески должны быть выполнены на русском языке.

По словам первого заместителя главы крымского парламента Сергея Цекова, постановление задаёт направление работы по вывескам для администраций муниципалитетов, которые также несут ответственность за появление новых вывесок на иностранных языках.

На основании данного документа необходимо разработать детали, внести их в этот документ и осуществить реализацию по всему Крыму. Наша задача заключается в том, чтобы подготовить рекомендации по размещению наружных вывесок таким образом, чтобы избежать хитростей и уловок со стороны предпринимателей, — цитирует пресс-служба Сергея Цекова. 

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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