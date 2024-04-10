28 апреля и 1 мая 2024 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится 6-й Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». С главной сцены России прозвучат песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран.

Впервые фестиваль состоялся в Ялте в 2019 году, и вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телевизионных проектов, посвящённых Великой Победе. С 2022 года «Дорогу на Ялту» принимает Москва. Прямую трансляцию концертов смотрят на городских экранах жители многих регионов России, а к онлайн-эфиру присоединяются зрители десятков стран. Сохранить и донести через песни историческую память о Великой Отечественной войне, прославить образ советского и русского солдата-освободителя, напомнить о страшной цене, которую пришлось заплатить нашей стране и нашим людям за избавление от чумы фашизма – такую идею в фестиваль «Дорога на Ялту» заложили его президент Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс. Проводниками этой идеи стали десятки певцов по всему мире, принявших участие в фестивале, и их число с каждым годом растёт.

Фестиваль «Дорога на Ялту» проводится на конкурсной основе. В 2024 году оргкомитет получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило 15 зарубежных участников, которые приглашены в Москву, – их конкурсная судьба решится по итогу концертов в Кремлёвском дворце. В финал 2024 года, который пройдет в два этапа, вышли представители Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции, Франции.

Сольные выступления вокалистов, где они исполнят советские песни о войне на своих родных языках, пройдут в первый конкурсный день – 28 апреля – в Малом зале ГКД. А 1 мая в финальном гала-концерте в Большом зале ГКД зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звёздами российской сцены: Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой, Александрой Воробьевой, Василием Герелло и другими. И в этом году их тоже – 15!

Лауреатов «Дороги на Ялту» 2024 года определит жюри, в состав которого вошли: засл. арт. РФ Денис Майданов, засл. арт. РФ Кай Метов, засл. арт. РФ Зара, засл. арт. РФ Александр Ф.Скляр, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук, серебряный призер фестиваля «Дорога на Ялту» 2023 года Тино Айсбреннер. Председатель жюри – народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Онлайн-трансляция «Дороги на Ялту–2024» будет проводиться на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров. Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19:45 на телеканале «Культура».

Организатор фестиваля «Дорога на Ялту» – Фонд «Гуманитарный мир», осуществляющий реализацию крупных общественно значимых проектов.

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации Президента РФ, Правительства Республики Крым, ВГТРК, ТАСС, МИА «Россия сегодня».

Календарь актуальных для СМИ событий фестиваля «ДОРОГА НА ЯЛТУ» 2024 года:

28 апреля 18:00 – Первый конкурсный день Фестиваля.

Москва, Государственный Кремлевский Дворец, Малый зал.

Период аккредитации: 08–22 апреля 2024 г.

1 мая 17:00 – Пресс-конференция организаторов и участников Фестиваля.

18:00 – Финальный гала-концерт Фестиваля.

Москва, Государственный Кремлевский Дворец, Большой зал.

Период аккредитации: 08–22 апреля 2024 г.

источник: пресс-служба Фестиваля