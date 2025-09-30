В Х Юбилейной выставке «Здравоохранение. Крым 2025» приняли участие почти 2.5 тысяч человек

За три дня мероприятие посетили около 2,5 тысяч специалистов, в рамках выставки было представлено 112 компаний – отечественных производителей медицинского оборудования, препаратов и медицинских изделий.

Параллельно работали пять конференций и профильных секций, на которых с докладами выступили порядка 90 спикеров, в том числе, федеральные и зарубежные эксперты. Так, состоялись научно-практические конференции и секции по лучевой и ультразвуковой диагностике, рентгенологии, эндокринологии, долголетию, этике и деонтологии, образованию, санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации и другим темам.

Также на площадке выставки прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ефетовские чтения». Во время церемонии открытия мероприятия с приветственным словом выступили замдиректора по реализации федеральных проектов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Тигран Геворкян, заведующий хирургическим отделением № 2 Университетской клинической больницы № 4 Сеченовского Университета Минздрава России Сергей Ефетов, заместитель генерального директора по клинико-экспертной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России Юрий Фоменко, главный врач ГБУЗ РК «КРОКД им. Ефетова» Бекир Сеферов. Обширная деловая программа конференции включала доклады экспертов из федеральных и зарубежных клиник, а также медицинских учреждений Крыма и других регионов. В своих выступлениях они освещали широкий спектр тем: от актуальных вопросов организации онкологической помощи и применения современных технологий в диагностике и лечении злокачественных новообразований до разбора эффективных подходов к лечению при различных клинических случаях.

Кроме того, состоялась региональная конференция по современным тенденциям в герниологии, организованная Ассоциацией хирургов Республики Крым им. Е.И. Захарова. Специалисты также провели практический мастер-класс по сепарационным технологиям в герниологии – хирургическому лечению грыж различной локализации и сложности.

Таким образом, Х Юбилейная выставка «Здравоохранение. Крым 2025» предоставила участникам возможность ознакомиться с новейшими разработками, обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы отрасли, способствуя дальнейшему развитию здравоохранения в Республике Крым, — отмечают в пресс-службе организаторов события.

источник: пресс-служба министерства здравоохранения Крыма