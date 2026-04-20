В Херсонесе Таврическом и Новом Херсонесе состоится Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур»

Команда Первого всероссийского фестиваля «Встреча культур» подвела итоги масштабной заявочной кампании. Из более чем 300 профессионалов, подавших заявки, были отобраны только лучшие из лучших – 180 человек со всей России. Среди них – 26 юных участников, которые также присоединятся к этому грандиозному событию.
Ознакомиться со списком одобренных заявок можно на официальном сайте фестиваля в разделе «Участники проекта»: https://встреча-культур.рф/participants.
Выбор был по-настоящему непростым! Команда проекта выражает огромную благодарность каждому за невероятную активность и неподдельный интерес к «Встрече культур». Тех, кто не прошел отбор, будем рады видеть на фестивале в качестве гостей!
Напомним, что Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур» пройдёт с 27 по 31 мая в Херсонесе Таврическом и Новом Херсонесе. В программе – представления реконструкторов, исторические бои, ремесленные мастер-классы, культурная программа, а также интерактивные лекции по палеоботанике Херсонеса, раскрывающие традиции X–XI вв.
Проект реализуется Крымской федерацией страйкбола при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход на территорию Херсонеса Таврического и Нового Херсонеса на общих основаниях.
