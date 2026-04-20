В Херсонесе Таврическом и Новом Херсонесе состоится Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:30 20.04.2026

Команда Первого всероссийского фестиваля «Встреча культур» подвела итоги масштабной заявочной кампании. Из более чем 300 профессионалов, подавших заявки, были отобраны только лучшие из лучших – 180 человек со всей России. Среди них – 26 юных участников, которые также присоединятся к этому грандиозному событию.

Ознакомиться со списком одобренных заявок можно на официальном сайте фестиваля в разделе «Участники проекта»: https://встреча-культур.рф/participants.

Выбор был по-настоящему непростым! Команда проекта выражает огромную благодарность каждому за невероятную активность и неподдельный интерес к «Встрече культур». Тех, кто не прошел отбор, будем рады видеть на фестивале в качестве гостей!

Узнайте больше:  Спортсмены Севастополя приняли участие в соревнованиях по лазертагу

Напомним, что Первый всероссийский фестиваль «Встреча культур» пройдёт с 27 по 31 мая в Херсонесе Таврическом и Новом Херсонесе. В программе – представления реконструкторов, исторические бои, ремесленные мастер-классы, культурная программа, а также интерактивные лекции по палеоботанике Херсонеса, раскрывающие традиции X–XI вв.

Проект реализуется Крымской федерацией страйкбола при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход на территорию Херсонеса Таврического и Нового Херсонеса на общих основаниях.

ВКонтакте: https://vk.ru/vstrechakultur;

Telegram: https://t.me/vstrecha_kultur;
MAX: https://max.ru/join/4jr8cndDjt5PnLt4OhvaeCrfCaCenmI6zazd-z67o_Y;
Сайт: встреча-культур.рф.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

реклама в крыму

