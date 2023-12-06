В Херсонесе Таврическом — новая капсульная выставка под названием «Святой врач в византийском Херсонесе»

В зале Византийской экспозиции открылась новая капсульная выставка под названием «Святой врач в византийском Херсонесе». На ней представлена бронзовая икона X–XI вв. с образами Кира и Лукиллиана.

Археологические данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне медицины в византийском Херсоне. В городе была общественная больница, местные врачи пользовались различными медицинскими инструментами, в том числе хирургическими, изготавливавшимися, как правило, из бронзы. Большое внимание уделялось личной гигиене – херсоняне, например, посещали городские бани.

Как и все византийцы, жители города обращались с молитвой и к святым врачам. В 1964 г. при раскопках в Портовом районе возле «Храма с аркосолиями» была найдена бронзовая икона с позолотой с изображением врача-бессребреника Кира. В православии так именовали целителей, которые не брали платы за излечение больных, например, Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Пантелеимон и Ермолай.

Согласно одному из Житий, св. Кир, врач по профессии, был родом из Александрии. Он принимал больных, при этом лечил не только телесные, но и душевные недуги, благодаря чему он смог обратить многих в христианскую веру, отвращая их от язычества, чем вызывал гнев местных властей. Во время страшных гонений на христиан в период правления императора Диоклетиана Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, продолжив и там лечить людей.

На херсонесской иконе св. Кир (справа) изображен в гиматии (плаще). В левой руке он держит ларец для сосуда с елеем, в правой – палочку для елея. Справа от фигуры святого сопровождающая надпись на греческом: “Святой Кир”. Слева от св. Кира изображен св. Лукиллиан в воинском плаще. В левой руке святой держит крест, его правая рука – в благословляющем жесте; фигуру сопровождает надпись: “cвятой Лукиллиан”.

Ознакомиться с иконой можно до 23 декабря в зале Византийской экспозиции Херсонеса Таврического. Выставка «Святой врач в византийском Херсонесе» открыта для посещения со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00.

Вход свободный.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»