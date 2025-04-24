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В Херсонесе Таврическом подходит к завершению алфавитная серия капсульных выставок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Херсонесе Таврическом подходит к завершению алфавитная серия капсульных выставок

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 13:39 24.04.2025

В зале Византийской экспозиции музея-заповедника открылась финальная капсульная выставка из цикла «Херсонес от Альфы до Омеги». На ней представлены предметы, связанные с двумя последними буквами русского алфавита, – «Ю» и «Я».

Посетителей ждут старинные ювелирные изделия из меди и бронзы, монеты пентануммии с изображением императоров Юстиниана I и Юстина II, геммы-инталии из яшмы и не только. Ваше внимание обязательно привлекут костяное яблоко (навершие) меча и предмет в форме якоря.График работы новой выставки: в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00, со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00. Вход свободный. Спешите познакомиться с «алфавитом древнего города»! Капсульная выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ю, Я» ждет вас в зале Византийской экспозиции до 25 мая, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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