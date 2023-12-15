В «Херсонесе Таврическом» подводят итоги конкурса на создание игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начали подводить итоги всероссийского конкурса на создание авторской рождественской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе», который проходил с 10 ноября по 13 декабря. Организаторы – «Херсонес Таврический», Фонд «Моя история», Крымская митрополия и Севастопольское благочиние.

В канун Рождества Христова, в Херсонес — колыбель православия, слетелись более трехсот ангелов со всей страны! Среди участников – Волгоград, Казань, Москва, Севастополь, Крым. Все эти авторские игрушки стали настоящими музейными экспонатами и украсили праздничные ёлки Херсонеса. Ребята из творческой студии для детей с ограниченными возможностями здоровья «Белый кораблик» в костюме ангелов исполнили рождественскую песню и порадовали жюри и гостей танцевальным номером, создав в зале атмосферу праздника, — говорят в пресс-службе музея-заповедника.

В состав жюри под председательством директора ГБОУ ДО «Севастопольская детская школа искусств» Марии Костевич вошли: заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Херсонес Таврический» Павел Хлебовский, начальник отдела по связям с общественностью музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталья Коробицина, иерей Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Александр и педагог художественной школы Севастополя Мария Гурина.

Жюри определит победителей в трёх возрастных категориях: до 10 лет, от 11 до 18 лет и от 19 лет и старше. Всего будет 9 победителей, которые получат ценные призы. Остальных участников ждут благодарности от музея — заповедника. Итоги огласим 18 декабря! Не пропустите! — отмечают в Отделе развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».