В Херсонесе Таврическом презентовали книгу о Херсонесе и его людях в годы войны

Презентация уникального альбома «Судьбы и подвиги защитников Херсонесского музея. 1941 – 1945» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» презентовали в День Государственного флага Российской Федерации.

Мы презентуем уникальный альбом, посвященный защитникам Херсонеса, которым пришлось очень много трудиться, чтобы упаковать, зафиксировать, завести в инвентарные книги каждый предмет. Что-то погружалось в землю, что-то вывозилось в эвакуацию, а здесь, в Херсонесе, в условиях оккупации трудились наши коллеги, музейные работники, которые подвергали свою жизнь, свое здоровье ежеминутной опасности, защищая все то, что хранит в себе древний город Херсонес, — цитирует пресс-служба директора Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елену Морозову.

Елена Морозова также отметила коллектив музея-заповедника, вложивший свой профессионализм и душу в это издание. Отдельная благодарность была объявлена Фонду поддержки гуманитарных наук «Моя история», при финансовом участии которого был выпущен альбом, и компании «Пергамент групп», соединившей весь труд музейщиков и накопленные архивные документы в одно целостное издание.

Книга «Судьбы и подвиги защитников Херсонесского музея. 1941 – 1945», является уникальной и единственной в своем роде. В нее вошли бесценные материалы, впервые опубликованные в отдельном издании, подготовленном к 75-летию Великой Победы. С первым снарядом, упавшим 24 июня 1941 года на священную херсонесскую землю, музей оказался практически в эпицентре военных событий, развертывавшихся здесь в течение долгих трех лет. С началом Великой Отечественной войны Херсонесский музей не обезлюдел – опустели залы и витрины, но человеческое присутствие здесь оставалось.

Сегодня во всех отношениях замечательный день. Издание альбома – это знаменательное для нашего музея событие, потому что в нем впервые опубликованы архивные документы. В них жизнь, имена и подвиг каждого сотрудника из коллектива Херсонесского музея», – отметила соавтор альбома, заведующий научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова.

Она также обратила внимание присутствующих на то, что идея создания альбома не была внезапной. Сотрудники музея на протяжении многих лет изучали и накапливали материал, архивные документы, которые впоследствии сформировали отдельные разделы и главы книги.

Альбом раскрывает читателю малоизвестные, трагические и яркие страницы истории Великой Отечественной войны, когда сотрудники музея, как и большинство советских людей, проявили беспримерное мужество, самоотверженность, бескорыстие и высочайший профессионализм в труднейшем деле по сохранению культурных ценностей нашей Родины. Об их трудовом и гражданском подвиге говорят спасенные вещи и коллекции из фондов музея-заповедника, рассказывают архивные фотографии и документы.

Свидетельства тех далеких, полных утрат лет военного времени мы находим в Херсонесе Таврическом и сегодня. Следы от пуль и снарядов на древних стенах и колоннах, надписи и граффити времен войны на музейных зданиях, осколки снарядов и фрагменты орудий, предметы солдатского быта и вещи из полевых госпиталей. Боль и страх перед угрозой утраты, тревога и переживания описаны в лаконичных письмах с фронта, неимоверно информативных рапортах и отчетах о положении дел в тылу и осажденном городе, трогательных воспоминаниях и дневниковых записях участников и очевидцев событий. Все это скрытый язык войны, нашедший в книге свое отражение в виде фотографий и комментариев к ним, — говорят сотрудники музея-заповедника.

Альбом «Судьбы и подвиги защитников Херсонесского музея. 1941 – 1945» – это живая память о тех, кто ценой собственной жизни сберег уникальное наследие для потомков. Это летопись Великой Отечественной войны в Херсонесе, застывшая в архивных кадрах и сохранившаяся в генетической памяти нашего народа как величайший урок для будущих поколений.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»