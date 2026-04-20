В Херсонесе Таврическом стартовал цикл просветительских занятий «Севастопольские рассказы 3.0»

Мероприятие приурочили ко Дню освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. Его участниками стали кадеты Нахимовского военно-морского училища.

Урок живой истории был проведен от лица подполковника Г. А. Рубцова – защитника Балаклавы и Севастополя, погибшего во время обороны города в 1942 году. Образ Героя Советского Союза воплотил реконструктор Илья Стрельцов, заместитель руководителя организации «Гренадер» по работе с молодежью.

Герасим Архипович Рубцов возглавлял 456-й сводный пограничный полк НКВД, который 250 дней оборонял важнейший рубеж на подступах к Севастополю. Под Балаклавой его бойцы отбили десятки атак противника и уничтожили до двух полков немецкой пехоты, 11 танков и два бомбардировщика, — рассказал Илья Стрельцов.

Кадеты Нахимовского училища с большим интересом слушали лектора, задавали вопросы и принимали участие в реконструкции исторических событий. От души благодарим за вовлеченность и будем рады видеть вас на других занятиях цикла «Севастопольские рассказы 3.0»!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»