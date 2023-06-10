В Херсонской области продолжается эвакуация населения, а «большая вода» начинает сходить

В Херсонской области, на сегодняшний день, из населенных пунктов, пострадавших от подтоплений, эвакуировано и расселено порядка 6 тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. В основном это жители Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов. Более 1,7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, 62 мирных жителя госпитализированы.

Также ведутся восстановительные работы — к ним привлечены 795 человек и 344 единицы техники. Проведению работ мешают постоянные обстрелы со стороны боевиков украинских вооружённых формирований.

Отмечается продолжающийся сход воды — в Новой Каховке за сутки уровень снизился на 3 метра. В городе началась откачка воды и уборка мусора с улиц.

Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра — до отметки 7 метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алёшках за сутки — на 2 метра (с 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани — на 1 метр (с 5 метров до 4 метров), — написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По предварительным данным ПАО «РусГидро», Днепр войдет в свое русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

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