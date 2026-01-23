В ходе рейда «Стабилизация» сотрудники севастопольской Госавтоинспекции выявили 18 нарушений

В ходе рейда в транспортном потоке автоинспекторы обратили внимание на ВАЗ 21093, на ветровом стекле которого тонированная полоса была шире допустимой законом. Напомним, такая полоса не должна превышать 14 см, иначе она из «солнцезащитного козырька» превращается в протокол по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ, что и было установлено у водителя «Жигулей».

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля инспекторы обнаружили, что на автомобиле без соответствующего разрешения установлено устройство для подачи специализированных световых и звуковых сигналов. Пытаясь избежать ответственности, 30-летний водитель пояснил, что устройство ему необходимо якобы для отпугивания наркоманов в его гаражном кооперативе. Эти объяснения не освободили мужчину от ответственности – сигнально-громкоговорящая установка изъята, а в отношении владельца составлен и направлен в суд материал по ч.4 ст. 12.5 КоАП РФ. Ему грозит наказание в виде лишения права управления сроком до полутора лет с конфискацией устройства.

В отношении иных водителей инспекторы составили 16 административных материалов за нарушения правил дорожного движения, в том числе:

нарушение правил тонировки;

управление ТС, имеющим техническую неисправность;

непредоставление преимущества пешеходам;

неповиновение сотруднику полиции;

управление ТС без водительского удостоверения;

управление ТС в состоянии опьянения повторно (с признаками ст.264.1 УК РФ).

Одно транспортные средство задержано правоохранителями и помещено на специализированную стоянку.

Массовые проверки на дорогах города для выявления нетрезвых водителей проводятся на регулярной основе.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге: звоните 102 или пишите анонимно в телеграм-бот.

Каждое такое сообщение – шанс предотвратить беду.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю