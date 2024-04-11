В индустриальном парке «Феодосия» намерены выпускать газобетон и системы очистки

Соглашения о выпуске газобетона, бетона, систем сбора и очистки ливневых стоков заключены с потенциальными инвесторами индустриального парка «Феодосия», сообщил

Резидентная политика утверждена приказом Корпорации развития Республики Крым. В настоящий момент между Корпорацией и потенциальными резидентами индустриального парка «Феодосия» заключено пять соглашений о взаимодействии с целью размещения таких производств, как производство газобетона, производство автоклавного бетона, производство систем сбора очистки и отводов ливневых стоков, а также размещения логистических центров, — отмечает Дмитрий Шеряко.

Он уточнил, что мероприятия по созданию индустриального парка в Феодосии реализуются в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Ранее в министерстве строительства и архитектуры республики ТАСС сообщали, что строительная готовность индустриального парка «Феодосия» составляет 55%. Строительство планируют завершить в 2024 году. Стоимость контракта на строительство парка составила 1,2 млрд рублей, площадь застройки — 5 634 кв. м.

О госпрограмме

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.

источник: ТАСС