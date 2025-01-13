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В Инкермане мужчина пошёл за алкоголем и... похитил ёлку из городского парка. Хотел порадовать детей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Инкермане мужчина пошёл за алкоголем и… похитил ёлку из городского парка. Хотел порадовать детей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:01 13.01.2025

Будучи в состоянии алкогольного опьянения 35-летний житель Инкермана решил порадовать детей и забрал к себе домой городскую искусственную ёлку.

Установлено, что накануне праздников изрядно выпивший местный житель направился в ближайший магазин за очередной порцией алкоголя, а на обратном пути заметил в парке новогоднюю красавицу, украшенную гирляндами и ёлочными игрушками. Поскольку дома мужчину ждали четверо детей, а денег хватило только на покупку горячительных напитков, он решил хоть как-то порадовать детвору и забрать праздничное дерево стоимостью 108 тысяч рублей с собой. Однако пропажу новогодней ели из парка все же заметили представители городского предприятия, которому она принадлежала, и обратились за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленника, а в его квартире обнаружили и изъяли спрятанное на балконе украшение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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