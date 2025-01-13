В Инкермане мужчина пошёл за алкоголем и... похитил ёлку из городского парка. Хотел порадовать детей

Установлено, что накануне праздников изрядно выпивший местный житель направился в ближайший магазин за очередной порцией алкоголя, а на обратном пути заметил в парке новогоднюю красавицу, украшенную гирляндами и ёлочными игрушками. Поскольку дома мужчину ждали четверо детей, а денег хватило только на покупку горячительных напитков, он решил хоть как-то порадовать детвору и забрать праздничное дерево стоимостью 108 тысяч рублей с собой. Однако пропажу новогодней ели из парка все же заметили представители городского предприятия, которому она принадлежала, и обратились за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленника, а в его квартире обнаружили и изъяли спрятанное на балконе украшение, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.