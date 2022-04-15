В истории случаются «дубли»: хроники Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине от Минобороны РФ

История часто повторяется, не по принципу «трагедия – фарс», а именно «один в один». Один из таких «дублей» найден в хрониках событий Великой Отечественной войны нынешней спецоперации на Украине. Рассказывает Минобороны РФ.

Вывел из-под обстрела.

Командир отделения автомобильного взвода старший сержант Владимир Ватрусенко в ходе выполнения задач специальной военной операции принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов. В ходе боя украинские артиллеристы открыли огонь по стоянке российской техники. Невзирая на опасность, старший сержант Ватрусенко вывел из-под обстрела груженный боеприпасами автомобиль и поставил его на безопасном расстоянии, тем самым предотвратив уничтожение техники. Затем он вернулся к месту артиллерийского удара и стал оказывать медицинскую помощь товарищам. Получив при этом осколочное ранение, он продолжал эвакуацию раненых в укрытие.

В боях за Берлин водитель машины гвардии сержант Алексей Удовидченко доставлял зажигательные бутылки и гранаты штурмовым группам. На одной из улиц его обстреляли немецкие автоматчики, засевшие в домах. Презирая опасность, гвардии сержант Удовидченко вывел из-под огня машину и поставил ее в безопасное место за угол дома, тем самым избежав детонации боезапаса. Затем он вместе с товарищами вернулся к месту обстрела и вступил в бой. Используя дымовые гранаты и бутылки с зажигательной смесью, советские бойцы уничтожили фашистов, обстрелявших автомобиль.