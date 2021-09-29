В IX Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава» участие примет Крымский академический театр кукол

Фестивальная осень 2021 года начнётся для Крымского академического театра кукол с участия в IX Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава», который пройдет с 30 сентября по 5 октября. Белгородский государственный театр кукол примет в свои фестивальные объятия 21 коллектив из городов: Симферополя, Москвы, Оренбурга, Набережных Челнов, Казани, Иваново, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира, Твери, Курска, Петрозаводска, Нерюнгри, Пензы, Мурманска, Махачкалы, Саратова, Белгорода, Витебска и Бреста (Беларусь), Стамбула (Турция).

Театр представит на фестивале премьеру этого года, русскую народную сказку «Рукавичка». Режиссёр-постановщик – заслуженный артист АРК Дарья Ярошенко и художник-постановщик – заслуженный художник АРК Людмила Рестенко создали для лесных жителей, персонажей спектакля «Рукавичка», чарующий вязаный мир заснеженного леса. Волшебное кружево зимней сказки плетётся под дивную музыку крымского композитора Виталия Поплавского персонажами Маринкой и Даринкой. И всё это для того, чтобы рассказать малышам удивительную сказку о дружбе, умении жить в согласии и помогать друг другу. Главные персонажи спектакля – лесные жители оживут в ловких руках крымских кукольников: Екатерины Карповой, Ирины Антошевской и Евгения Соколова. И вот тут петелька за петелькой произойдёт настоящее волшебство рождения сказки, где добро обязательно победит, а зло будет наказано. Очень надеемся, что эта добрая сказка, пришедшая к нам из глубины веков, очень понравится белгородским зрителям и её по достоинству оценят коллеги по ремеслу и профессиональное жюри, — отмечает руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.

Театр уже не первый раз принимает участие в фестивале «Белгородская забава».

Рабочая программа фестиваля будет насыщена не только показами спектаклей театров участников, но в её проведении предусмотрены ежедневные мастер-классы для артистов-кукловодов и обзорные экскурсии по городу.

Крымские кукольники для участия в торжественном шествии, предваряющем церемонию открытия фестиваля, подготовили приветствие и индивидуальную форму, а также концертный номер на открытие.

Участие в фестивалях – это всегда важное событие в жизни театра. Фестиваль даёт возможность не только предоставить свою работу на суд профессионального жюри, но и познакомиться с работами своих коллег, с последними новинками и тенденциями в развитии искусства играющей куклы. Мы надеемся, что полученный заряд творческой энергии, даст новый вектор в освоении поставленных творческих задач, — говорят в театре.