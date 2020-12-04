В Ялте — акция «Подвези врача»

Участники акции «Подвези врача» в Ялте могут помочь врачам и медицинским сестрам, которые работают в этот непростой период, доехать на работу и вернуться домой

Многие врачи и медперсонал, не связанные с больными COVID -19 и сейчас продолжают работать в усиленном режиме. И добраться до дома с работы для тех медиков, у которых нет своего личного автомобиля, крайне проблематично. В связи с этим Администрация города Ялта предлагает всем небезразличным ялтинцам стать волонтером-автомобилистом, — отмечают организаторы акции.

Стать волонтером просто. Для этого необходимо:

1. Позвонить в волонтёрский штаб «МЫВМЕСТЕ» по номеру: 8 978 618 271 8, оставить свой номер телефона, ФИО и сообщить, в какую больницу или поликлинику вам было бы удобно подвезти врача или забрать его с работы и отвезти домой.

2. Оставить объявление на стекле машины. Так и пишем: «Подвезу врача», и указываем личный номер телефона.

3. Максимально распространяем эту информацию в социальных сетях с хештегами #подвезуврача #довезиврача #мывместеялта #волонтёрводитель #волонтёравтомобилист, чтобы о ней узнали и врачи, и медсестры, и остальные неравнодушные жители, у которых есть возможность помочь довезти доктора домой или на работу.

Не важно, кто ты по профессии – в таких сложных ситуациях мы должны быть прежде всего людьми и поддерживать друг друга, — подчёркивают вОтделе информационной политики Администрации города Ялта.

