В Ялте – ажиотаж на конкурсе размещения нестационарных торговых объектов (НТО)

Все хотят торговать на ЮБК… Конкурс продлили.

В Ялте продлено время приема заявок на участие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Прием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на право размещения НТО на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым будет осуществляться 14 мая 2021 года, 17 мая 2021 года, 18 мая 2021 года, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в здании администрации города по адресу: пл. Советская, 1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществляться 21 мая 2021 года, в 10:00, по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1, малый зал, — сообщили в ялтинской администрации.

Глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию так:

Желающих подать заявку на участие в конкурсе по НТО в день завершения приема документов оказалось огромное количество! Месяца не хватило – при том, что документы администрация принимала и в праздничные дни. Тем не менее идем навстречу. До 18 мая продлеваем.

Чего уж там, не всем желающим торговать в Большой Ялте удастся отстоять места для своих НТО. Но конкурс власти обещают провести прозрачно, с едиными критериями. По словам Павленко, основная цель – выстроить с предпринимателями честные и взаимовыгодные отношения.

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.