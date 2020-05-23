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В Ялте действует «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 11:30 23.05.2020

«Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров в Ялте в Территориальном отделе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. федерального значения Севастополю будет работать до 3 июня 2020 года.

По вопросам санитарных требований предъявляемых к качеству и безопасности реализумой продукции для детей, на территории муниципального образования городской округ Ялта  можно обращаться  по телефону +79789191142.  Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 13.45, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

 

В Ялте действует «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

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