В Ялте действует «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

«Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров в Ялте в Территориальном отделе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. федерального значения Севастополю будет работать до 3 июня 2020 года.

По вопросам санитарных требований предъявляемых к качеству и безопасности реализумой продукции для детей, на территории муниципального образования городской округ Ялта можно обращаться по телефону +79789191142. Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 13.45, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.