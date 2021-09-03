В Ялте День солидарности в борьбе с терроризмом отметили акцией «Сдай кровь – спаси жизнь!»

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане ( Северная Осетия, 1- 3 сентября), когда вооруженные боевики захватили одну из городских школ. В результате беспрецедентного по своей жестокости теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них 186 детей.

В филиале ГБУЗ РК «Центр крови г. Ялта» в этот день провели акцию «Сдай кровь – спаси жизнь!» Мероприятие инициированное Ялтинской Федерацией дзюдо проходило под символическим девизом «Мы не проливаем кровь – мы ее сдаем!» совместно с филиалом ГБУЗ РК «Центр крови г. Ялта» при поддержке Администрации города Ялта. В этот день все желающие сдавали кровь.

Традиционно в акции приняли участия: тренер Ялтинской Федерации дзюдо Владимир Рыбальченко и помощник депутата Ялтинского городского совета Владимира Охрименко, заместитель директора по творческой работе МБУК «ЯЦКС» Екатерина Дёмина.

Только слабые, ущербные люди могут уничтожать и разрушать. Сильные – созидают и помогают тем, кто в этом нуждается. Сдавая регулярно кровь, мы помогаем медикам спасти чью-то жизнь! Протягиваем руку помощи для кого это жизненно необходимо, — отмечает Екатерина Дёмина.

СПРАВКА:

Филиал ГБУЗ РК «Центр крови г. Ялта» находится по адресу: г. Ялта. ул. Свердлова,14. И принимает доноров с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, подтверждающий факт проживания на законных основаниях на территории Республики Крым не менее года. Возраст доноров — от 18 до 60 лет. Тел для справок: +7978 917 20 21; 23-50-95; 23-50-28.

Напомним, донор получает 580 р., справку о двух днях отгулов, бесплатные анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты «Б» и «С», определение группы крови и резус-фактора с занесением печати в паспорт и самое главное участие в спасении чьей-то жизни.