В Ялте мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в здании главпочтамта будет работать ежедневно

Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в здании ялтинского главпочтамта можно с 10-00 до 16-00 (4 ноября – выходной день), в порядке «живой очереди», имея при себе СНИЛС и паспорт.

Кроме того, расширен график работы кабинетов вакцинации в Поликлинике №1 (г. Ялта). С 1 по 3 ноября прием ведется в кабинетах №507 и №512 с 08-00 до 20-00, с 4 по 7 ноября — вакцинация будет проводиться в №507 с 08-00 до 16-00. Для предварительной записи на вакцинацию в поликлинику №1 (с понедельника по пятницу, а также в субботу) в Ялте необходимо обращаться в call-центр по номерам телефонов: 8 (800) 506-80-04, 8 (3654) 55-59-73. Также можно направить сообщение в мессенджерах WhatsApp и Viber на номер телефона +7 (978) 591-89-19 (звонки не принимаются), — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Вместе с тем, продолжают работу стационарные пункты вакцинации во врачебных амбулаториях в Гаспре, в Кореизе (с 11-00 до 13-00), в Симеизе (с 09-00 до 16-00), в Форосе (с 08-00 до 16-00), а также в поликлинике №2 в Гурзуфе (с 13-00 до 15-00) и в поликлинике №3 в Алупке (с 10-00 до 16-00). Стоит отметить, что во врачебной амбулатории в Гаспре изменен режим работы кабинета вакцинации: теперь прививку можно сделать с 12-00 до 16-00. Также еженедельно, по четвергам, с 10-00 до 16-00, вакцинация будет проводиться в гостинице «Ялта-Интурист».

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму обращает внимание: пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции спустя шесть месяцев после предыдущей вакцинации можно любым имеющимся в наличии препаратом. Вакцинация также рекомендована гражданам, переболевшим коронавирусом шесть месяцев назад.

Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. При недомогании и при наличии симптомов ОРВИ рекомендовано отложить вакцинацию до улучшения самочувствия и выздоровления.

В наличии имеется достаточный запас препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Также поступила партия вакцины «Спутник Лайт». В соответствии с действующими рекомендациями, препарат «Спутник Лайт» используется для повторной вакцинации (ревакцинации). Для записи на вакцинацию и ревакцинацию необходимо обращаться в call-центр Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму по номерам телефона 8 (800) 506-80-04, 8 (3654) 55-59-73.

При первичной вакцинации рекомендовано использовать двухкомпонентную вакцину.

Вместе с тем, во всех пунктах вакцинации можно сделать прививку от гриппа и пневмококка.

Кроме того, В связи с увеличением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и расширением коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, для работы в COVID-госпитале Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму срочно требуются врачи.

Предусмотрены компенсационные и стимулирующие выплаты. Для записи на собеседование обращаться по номеру телефона +7 (978) 66-55-649 (Валерия Олеговна).

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта