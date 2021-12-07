В Ялте полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

В Ялте крымские и сибирские полицейские (из города Ноябрьска) задержали 44-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за преступление, предусмотренное статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Сотрудниками полиции получена информация о том, что злоумышленник находится в одном из поселков Большой Ялты. В результате оперативных мероприятий мужчина задержан. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в ближайшее время он будет передан инициатору розыска, — сообщили в МВД по РК.

Полиция обращается к жителям республики с просьбой сообщать о подозрительных гражданах в территориальные органы внутренних дел или по телефону 102 или в ближайший отдел МВД.