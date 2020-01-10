В Ялте прошли традиционные «Рождественские игры» — соревнования по настольному теннису

В Ялте прошли первые крупные соревнования по настольному теннису в 2020 году. Традиционные «Рождественские игры» собрали 145 участников, в том числе, действующих чемпионов Крыма — ялтинцев Веру Червонопольскую и Илью Бородина.

Рекордной по числу участниц у девочек стала возрастная категория 2005 г.р., в которой за победу боролись 20 спортсменок из Ялты, Феодосии и Севастополя. Победительницей стала Вера Червонопольская. И в категории юношей по этому возрасту также было больше всего участников — 28. За медали боролись спортсмены из Ялты, Севастополя, Симферополя, Феодосии, Клёновки, Сакского района и Запрудного. В финале Игорь Алексеев из Сакского района переиграл ялтинца Кирилла Михайленко, — сообщает пресс-службе Министерства спорта РК.

В самой старшей возрастной категории в турнире девушек приняли участие 11 спортсменок из Ялты и Симферополя. Свою вторую победу на «Рождественских играх» одержала Вера Червонопольская. У юношей финальном поединке действующий чемпион Крыма ялтинец Илья Бородин переиграл симферопольца Никиту Губанова.