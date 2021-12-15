В Ялте работают мобильные пункты вакцинации против COVID-19. График и места расположения кабинетов

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму информирует о графике работы пунктов вакцинации в Ялте в период до 18 декабря:

В Поликлинике №1 (г. Ялта) вакцинация строго по предварительной записи будет проводиться в кабинетах №507 и №512. Кабинеты работают в будние дни с 08-00 до 19-50. В субботу вакцинация проводится в кабинете №512 с 12-00 до 16-00. Предварительно записаться на вакцинацию можно по номерам телефонов call-центра Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму: 8 (800) 506-80-04, 8 (3654) 55-59-73. Кроме того, запись возможна по сообщению в мессенджеры WhatsApp и Viber на номер +7 (978) 591-89-19 (звонки не принимаются).

Для желающих пройти вакцинацию в порядке «живой очереди» будет работать мобильный пункт вакцинации в Главном почтовом отделении Ялты на набережной имени Ленина. Прививку в пункте можно сделать в будние дни и субботу в пункте с 11-00 до 16-00.

Обращаем внимание: 19 декабря – выходной день, вакцинация проводиться не будет.

Также вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в подразделениях Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму:

в Форосе (с 12-00 до 14-00), номер для записи +7 (3654) 25-13-03

в Гурзуфе (с 13-00 до 15-00), номер для записи + 7 (3654) 26-36-10

в Кореизе (с 10-00 до 14-00), номер для записи +7 (3654) 24-23-03

в Краснокаменке (с 10-00 до 13-00), номер для записи +7 (978) 798-39-09

в Алупке (с 12-00 до 15-00), номер для записи +7 (978) 219-98-52

в Симеизе (с 14-00 до 15-30), номер для записи +7 (3654) 24-02-27

в Гаспре (с 13-00 до 15-00), номер для записи +7(3654) 24-19-00

В наличии есть вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт».

Препарат «Спутник Лайт» в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации используется для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут перенесшие заболевание граждане, если с момента выздоровления прошло шесть месяцев.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!