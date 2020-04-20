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В Ялте торговали «липовыми» пропусками на передвижение в режиме «повышенной готовности»
Иллюстрация: web.archive.org

В Ялте торговали «липовыми» пропусками на передвижение в режиме «повышенной готовности»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 20.04.2020

В Ялте задержан мошенник, торговавший «разрешениями» на передвижение по территории Крыма во время ограничительных мер режима «повышенной готовности». Так, в полицию поступил сигнал о соответствующих объявлениях в сети Интернет. За 3 тысячи рублей предлагался пропуск, дающий возможность свободно передвигаться по территории Республики.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке этого сигнала, в результате проведенной работы им удалось установить личность причастного к совершению указанных деяний.

Им оказался проживающий в Ялте 40-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, – уточнили в полиции.

Задержанный признался в том, что действительно распространял информацию о готовности предоставления «липовых» разрешений. При этом он пояснил, что с найденным клиентом назначалась встреча уже «в реале», где и происходил обмен поддельного документа на деньги.

Мошенник задержан, возбуждается уголовное дело.

В Ялте торговали «липовыми» пропусками на передвижение в режиме «повышенной готовности»

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